Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da dereye düşen iki çocuk kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da yamaçtan dereye düşen iki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 14 yaşlarındaki Abdullah Yiğit ve Pars Sormen, vadinin yamaçlarında gezinirken yaklaşık 30 metre yüksekten dereye düştü.
Yardım isteyen çocukların sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan çocuklar, hastaneye kaldırıldı.
Yaralı iki çocuğun sağlık durumu iyi.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye Manisa
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