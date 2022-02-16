Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 18:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: İHA]
Rumeli türküleriyle sevilen ve 81 yaşında hayatını kaybeden Arif Şentürk düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Türkücü Arif Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı, ardından hastanede hayatını kaybetti.
Şentürk için Zeytinburnu Seyitnizam Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Törende oğulları Ercan ve Uğur Şentürk ile kızı İnci Kilimci taziyeleri kabul etti.
[Fotoğraf: İHA]
Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları da katıldı. Arif Şentürk'ün tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Zeytinburnu Amatör Spor Kulübü Yıldızspor'un forması konuldu.
Kılınan cenaze namazının ardından Arif Şentürk, Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.
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