Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araçla seyir halindeki Ramis Kurt, silahlı saldırıya uğradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden otomobille kaçtığı ileri sürülen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma İzmir
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