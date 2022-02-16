Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi.

Raporda sanık Boz'un 24 Ocak ile 26 Ocak arasında yapılan muayeneleri sonucu sanığın cezai sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği vurgulandı.

Sanığın suç tarihi ve devamındaki diğer günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğunu gösterecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı kaydedildi.

Bu gerekçelerle sanık Can Göktuğ Boz'un suç tarihi olan 9 Kasım 2021'de işlemiş olduğu suçlara ilişkin cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi. Tutuklu sanık Can Göktuğ Boz önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.