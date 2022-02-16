Bakacak Sokak'taki çiftlik evinde dün akşam üzeri yangın çıktı.

Çiftlikte çalışan Hatice-Ramazan Atalan çifti, kaldıkları evden duman yükseldiğini fark etti.

İtfaiye ekiplerine haber veren çift, ikiz çocukları Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için içeri girdi.

Hastanede hayatlarını kaybettiler

Çocuklarına ulaşan çift, kendi imkanlarıyla çocuklarını Kula Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan ikiz kardeşler, doktoların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dede baygınlık geçirdi

İkizler için öğle vakti memleketleri İzmir'in Konak ilçesindeki Hava Şehitleri Camii'nde tören düzenlendi.

Cenazeye ikizlerin ailesi ve yakınları katıldı. Baba Ramazan Atalan güçlükle ayakta dururken, dede ise baygınlık geçirdi.

Kılınan cenaze namazının ardından ikizlerin cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Elektrik sobasının kabloları erimiş

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangınla ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı.

Raporda, fişi prize takılı bırakılan veya unutulmuş olan elektrikli sobanın kablo bağlantı yerlerinde kısa devre oluştuğu, bu nedenle kabloların erimiş olduğu ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.