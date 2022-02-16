Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de karla mücadele: 7 metre karın bulunduğu köy yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de yer yer 7 metreye ulaşan karın bulunduğu Ceylanlı köyü yolu, ekiplerin yoğun çabası sonucu ulaşıma açıldı.
Merkeze bağlı köyün yolu son günlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
İş makinalarıyla çalışma başlatıldı
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, düşen çığlar nedeniyle yer yer 7 metre karın bulunduğu yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Ekipler, güçlükle ilerleyebildikleri yolu yoğun çabalar sonucu yeniden ulaşıma açtı.
Köy muhtarı Behcet Ege ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı Ulaşım
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