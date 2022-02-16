İstanbul Esenyurt'ta bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı.

Çatısı yanan 3 katlı binanın, akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.