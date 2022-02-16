Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da korkutan yangın
[Fotoğraf: İHA]
Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul Esenyurt'ta bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı.
Çatısı yanan 3 katlı binanın, akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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