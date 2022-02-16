Şiddetli soğuklar nedeniyle Ocak ayında Beyşehir Gölü yüzeyi tamamen donarak buzla kaplanmıştı. Gölde geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos, açıklardaki buzları eritti.

İlgi çekici görüntüler oluştu

Lodosun sürüklediği buz parçaları ise göle kıyısı olan yerleşim merkezlerinden Akburun Mahallesi'nin sahilinde görenlerin ilgisini çeken kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kırık buz parçalarının sürüklendiği ve adeta buz dağları oluşturduğu kıyılara akın eden vatandaşlar, oluşan manzara nedeniyle özçekim yaparak görselleri sosyal medyadan paylaşıyor.

Mahalle sakinlerinden Erol Öksüz, gölde esen lodosun Akburun Mahallesi kıyısındaki Çetenin Burnu Mevkisinde karaya yığdığı buz kırıklarının en az 3 metrelik bir yükselti oluşturduğunu belirterek, uzun yıllardır böyle ilginç bir manzaraya tanıklık etmediklerini söyledi.

"Yakından görmek isteyenleri mahallemize davet ediyoruz"

Görenlerin ilgisini çeken buz kırığı dağlarının üzerine çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdiklerini aktaran Öksüz, "Akburun Mahallesi’nin kıyıları hala buz tabakasıyla kaplanmış durumda. Balıkçılık faaliyetleri ise teknelerin buzların üzerinde kaydırılarak açıklara ulaştırılmasıyla başka bir mevkiden yeni başlamış bulunuyor. Görenlerin çok hoşuna giden beğenilen bu manzarayı yakından görmek isteyenleri mahallemize davet ediyoruz" dedi.