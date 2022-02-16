Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bitlis'te 7, Giresun ve Kahramanmaraş'ta birer olmak üzere aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı,

Kahramanmaraş'ta bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.