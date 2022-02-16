Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Bitlis'te 7, Giresun ve Kahramanmaraş'ta birer olmak üzere aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı,
Kahramanmaraş'ta bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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