Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Adana'da jandarma ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli göz altına alındı.
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