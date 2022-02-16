Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Berk Çelikli idaresindeki kamyon, Bandırma kara yolunda Arian Mirzael'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobilde bulunan İran uyruklu Reza Koohkan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Mirzael ve aynı araçta bulunan Majid Darabıpurshıraz yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Trafik Kazası
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