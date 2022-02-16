Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans helikopter aort damarı yırtılan hasta için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, aort damarı yırtılan hasta ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Alaylar 1 Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Havva Gündüz, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yapılan tetkiklerde aort damarının yırtıldığı için hayati tehlikesi bulunan hasta için hava ambulansı talep edildi.
İlçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen ambulans helikoptere taşınan Gündüz, sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Konya
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