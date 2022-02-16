Alaylar 1 Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Havva Gündüz, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan tetkiklerde aort damarının yırtıldığı için hayati tehlikesi bulunan hasta için hava ambulansı talep edildi.

İlçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen ambulans helikoptere taşınan Gündüz, sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.