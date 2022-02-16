Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği Ateş'in de destek verdiği aramalarda 47 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, kılıç, pompalı tüfek ve 30 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Nevşehir Uyuşturucu
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