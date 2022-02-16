Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 19:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da balıkçının ağına köpek balığı takıldı: O anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da bir balıkçının oltasına yaklaşık 100 kilogram ağırlığında köpek balığı takıldı. Köpek balığı oltayı koparıp denizde kaybolurken o anlar kameraya yansıdı.
Antalya'da bir grup balıkçı, öğle saatlerinde Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıktı.
Balıkçılardan birinin oltasına köpek balığı takıldı.
Yaklaşık 100 kilogram olduğu tahmin edilen köpek balığı oltayı koparıp denizde kayboldu.
Antalyalı balıkçılar o anları sosyal medyada paylaştı.
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