Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil 2 motosiklete çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da otomobil seyir halindeki 2 motosiklete çarptı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde Erhan Avalan'ın kullandığı otomobil, seyir halindeki 2 motosiklete çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeritten gelen Süleyman Uysal idaresindeki otomobile de çarparak durabildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri Ömer Göreven ve Hasan Aydın, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 21:44
- 21:55
- 21:48
- 21:32
- 21:26
Sıradaki Haber
Ağrı'da PKK mensubu 3 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz