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Savunma
AA 08.10.2026 14:12

TEKNOFEST Güneydoğu'da kameralar gördü EYEMINER analiz etti

HAVELSAN, yapay zeka destekli video analitik ürünü EYEMINER ile TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında, Şanlıurfa GAP Havalimanı festival alanında elde edilen kamera görüntülerini anlık olarak TEKNOFEST Kriz Merkezi’ne ileterek güvenlik ekiplerine gerçek zamanlı izleme, alarm üretimi ve analiz desteği sağladı.

TEKNOFEST Güneydoğu'da kameralar gördü EYEMINER analiz etti

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket etkinlikte EYEMINER VMS, Video Analitik Sunucusu ve EYEMINER Gözcü çözümlerini devreye alarak TEKNOFEST Güneydoğu'da mevcut kamera ve kayıt sistemleriyle entegre bir güvenlik altyapısı oluşturdu.

EYEMINER altyapısına entegre edilen kameralar üzerinden insan, araç, yüz, şapkalı kişi ve çanta taşıyan kişi tespiti gibi çeşitli video analitik senaryoları hayata geçirildi. Görüntü kayıt süreçleri ise sahada konumlandırılan ağ video kaydedici cihazlarıyla desteklendi.

Kayıp çocuk vakalarında anlık veri desteği

Etkinlik süresince karşılaşılan kayıp çocuk vakaları ve sahadaki ileri düzey güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda EYEMINER Gözcü, TEKNOFEST Güneydoğu Kriz Merkezi'ne anlık veri desteği sağladı.

Sisteme yüklenen kayıp çocuk fotoğrafları sayesinde, geçmiş kamera kayıtları üzerinden arama yapılması, izlenen güzergahların ve geçiş zamanlarının tespit edilmesi gibi operasyonel senaryolar görevli ekiplerce değerlendirildi. Ayrıca insan analitiği, plaka tanıma ve silah tespiti senaryoları devreye alınarak çok katmanlı güvenlik analitiklerinin etkinliği ortaya konuldu.

Gelecekteki organizasyonlar için stratejik referans

Olay doğrulama ve görüntü analizi çalışmaları sonucunda EYEMINER platformunun farklı marka ve model kameralarla bütünleşebilen, kısa sürede devreye alınabilen ve güvenlik odaklı farklı ihtiyaçlara uyarlanabilen esnek bir çözüm olduğu kanıtlandı.

Elde edilen sonuçlar, gelecekte düzenlenecek geniş katılımlı etkinliklerde mevcut kamera altyapılarının ilave kamera yatırımı gerektirmeden gelişmiş video analitik kabiliyetleriyle güçlendirilmesine yönelik önemli bir referans oluşturdu.

Gerçekleştirilen kurulum ve uygulamalar, EYEMINER çözümlerinin yoğun katılımlı organizasyonlarda merkezi izleme, gelişmiş video analizi, kayıp kişi araştırması ve kritik alan güvenliği açısından sağlayabileceği operasyonel katkıları ortaya koydu.

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