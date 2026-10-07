Nusret-2026 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayii ürünleri sergilendi

Alsancak Limanı'nda gün boyu süren sergide 16 savunma sanayi firması stant açtı, su altı sistemleri, sonar teknolojileri, insansız deniz araçları ve mayın karşı tedbirlerine yönelik ürünlerini tatbikata katılan yerli ve yabancı temsilcilere tanıttı.

Sergide ürünlerini tanıtan HAVELSAN Su Altı Sistemleri Grup Lideri Zekiye Bilinç Serintuna, firmanın öz kaynaklarıyla geliştirdiği uzaktan kumandalı su altı aracının 300 metre derinliğe kadar görev yapabildiğini söyledi.

Araçta seyir ve hassas konumlanma gibi kabiliyetlere sahip sensör ve sistemlerin bulunduğunu belirten Serintuna, aracın hem askeri hem de sivil alanlarda, arama kurtarma, mayın karşı tedbirleri, petrol boru hatlarının izlenmesi ve denetlenmesi ile gemi karinalarının incelenmesi gibi görevlerde kullanılabildiğini dile getirdi.

Savunma sanayii ürünleri yoğun ilgi gördü

Meteksan Savunma Sanayii AŞ'nin Avrupa Temsilcisi Levent Budunoğlu ise firmanın özellikle su altı akustik sistemlerine odaklandığını belirtti.

Gemiler ve denizaltılar için sonar sistemleri geliştirdiklerini anlatan Budunoğlu, Türkiye'nin milli deniz programlarında kullanılan denizaltı tespit sonarlarının yanı sıra farklı ülkelere de sonar sistemleri ihraç ettiklerini söyledi.

Nusret-2026 kapsamında iki yeni ürünü tanıttıklarını aktaran Budunoğlu, bunlardan birinin liman güvenliği, kritik tesislerin korunması ve insansız deniz araçlarının tespitinde kullanılabilen Denizaltı ve Sualtı Aracı Tespit Sistemi (SUVDES) sensörü, diğerinin ise Milli Sentetik Açıklı Sonar Sistemi (MİLSAS) olduğunu söyledi.

Budunoğlu, sergiye Avrupa ve Arap ülkelerinin temsilcilerinden yoğun ilgi olduğunu dile getirdi.

MKE standında da deniz harbine yönelik geliştirilen sistemler sergilendi.

Standın öne çıkan ürünleri arasında ⁠DENİZHAN Milli Deniz Topu, ⁠PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ve MALAMAN akıllı dip mayını ile deniz piyadelerinin kullandığı piyade tüfekleri yer aldı.