Ä°stanbul ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 16 Nisan'da basÌ§layan 55. CumhurbasÌ§kanlÄ±gÌ†Ä± TuÌˆrkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar guÌˆnuÌˆ gercÌ§eklesÌ§tirilecek Sakarya-IÌ‡stanbul etabÄ±yla Sultanahmet MeydanÄ±'nda sona erecek.

Bu kapsamda, pazar gÃ¼nÃ¼ saat 13.30 itibarÄ±yla trafigÌ†e kapatÄ±lacak yollar ÅŸÃ¶yle:

"SÌ§ekerpÄ±nar kuzey yol katÄ±lÄ±m IÌ‡stanbul istikameti (il sÄ±nÄ±rÄ±), Opet MehmetcÌ§ik Tesisleri kuzey yol IÌ‡stanbul istikameti TEM Otoyolu, Tuzla-OrhanlÄ± GisÌ§eler kuzey yol katÄ±lÄ±m IÌ‡stanbul istikameti, KurtkoÌˆy GisÌ§eler kuzey yol katÄ±lÄ±m IÌ‡stanbul istikameti, Yavuz Sultan Selim KoÌˆpruÌˆsuÌˆ IÌ‡stanbul istikameti Mecidiye gisÌ§eler E-80 kuzey yol katÄ±lÄ±m, Sultanbeyli gisÌ§eler kuzey yol katÄ±lÄ±m IÌ‡stanbul istikameti, Kartal-SamandÄ±ra gisÌ§eler kuzey yol katÄ±lÄ±m IÌ‡stanbul istikameti, Mirkelam tesisleri kuzey yol katÄ±lÄ±m IÌ‡stanbul istikameti, CÌ§amlÄ±ca gisÌ§eler guÌˆneyden kuzeye doÌˆnuÌˆsÌ§-yan yol katÄ±lÄ±m, MuÌˆrselpasÌ§a Caddesi UnkapanÄ± istikameti (KadÄ±n Eserleri KuÌˆtuÌˆphanesi ve bilgi merkezi oÌˆnuÌˆnden kapatÄ±lacak), AbdulezelpasÌ§a Caddesi Seferikoz Sokak cÌ§Ä±kÄ±sÌ§Ä±ndan UnkapanÄ± istikameti, UnkapanÄ± KoÌˆpruÌˆsÃ¼, AtatuÌˆrk BulvarÄ± HasÌ§im IÌ‡sÌ§can Alt GecÌ§it arasÄ± bagÌ†lÄ± tuÌˆm cadde ve sokaklar, RagÄ±p GuÌˆmuÌˆsÌ§pala Caddesi ve bagÌ†lÄ± sokaklar, Prof. Cemil Birsel Caddesi ve bagÌ†lÄ± sokaklar, ResÌ§adiye Caddesi ve bagÌ†lÄ± sokaklar, Galata KoÌˆpruÌˆsuÌˆ, Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ile Sirkeci arasÄ±), GuÌˆlhane ParkÄ± alt kapÄ± girisÌ§leri, AhÄ±rkapÄ± IÌ‡skele Sokak, AhÄ±rkapÄ± Sokak, Aksakal Caddesi, KuÌˆcÌ§uÌˆk Ayasofya Caddesi'nden Sultanahmet MeydanÄ±'na kadar bagÌ†lÄ± cadde ve sokaklar, Torun Sokak, DalbastÄ± Sokak, Kabasakal Caddesi, AtmeydanÄ± Caddesi, Peykhane Caddesi, UÌˆcÌ§ler Sokak, Sultanahmet MeydanÄ±, Sahil Kennedy Cadde Zeytinburnu yeni varyanttan-YenikapÄ± arasÄ± bagÌ†lÄ± cadde ve sokaklar, NamÄ±k Kemal ve Gazi Mustafa Kemal PasÌ§a Caddesi'nden sahil yoluna katÄ±lÄ±m, Sahil Kennedy Cadde YenikapÄ± Sirkeci arasÄ± bagÌ†lÄ± cadde ve sokaklar, Refik Saydam Caddesi SÌ§isÌ§hane inisÌ§leri kapama, Tersane Caddesi PersÌ§embe PazarÄ± ile KarakoÌˆyden Galata istikameti."

Yine 21 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 14.00 itibarÄ±yla trafigÌ†e kapatÄ±lacak yollar ÅŸunlar:

"0-2 KozyatagÌ†Ä± bagÌ†lantÄ± yolu guÌˆney yol CÌ§amlÄ±ca ayrÄ±mlarÄ±, 0-2 KozyatagÌ†Ä± bagÌ†lantÄ±sÄ± kuzey yol botanik ayrÄ±mÄ±, CÌ§amlÄ±ca bagÌ†lantÄ± yolu AtasÌ§ehir guÌˆney yan yol KozyatagÌ†Ä±- K.BakkalkoÌˆy ayrÄ±mlarÄ±, O-1 GuÌˆney Otoyolu UzuncÌ§ayÄ±r-Harem ayrÄ±mlarÄ± kapama noktalarÄ±. UÌˆmraniye IÌ‡mes KavsÌ§agÌ†Ä± Necip FazÄ±l BulvarÄ±'ndan Kuzey TEM Otoyolu'na katÄ±lÄ±m noktasÄ± ile AtasÌ§ehir Halk Caddesi'nden GuÌˆney TEM Otoyolu'na katÄ±lÄ±m noktasÄ±. D-100 Kuzey Yol Harem istikameti, KozyatagÌ†Ä± KoÌˆpruÌˆluÌˆ KavsÌ§agÌ†Ä±'ndan itibaren Yenisahra kuzey yan yol ve Karaman Caddesi'nden D-100 Kuzey Yola katÄ±lÄ±m, GoÌˆztepe KoÌˆpruÌˆden D-100 Kuzeye katÄ±lÄ±m noktalarÄ±, D-100 GoÌˆztepe kuzey yan yol UÌˆnalan ayrÄ±mlarÄ±ndan D-100 kuzey yola katÄ±lÄ±m noktasÄ±, UzuncÌ§ayÄ±r KoÌˆpruÌˆ Ã¼stuÌˆ 15 Temmuz SÌ§ehitler KoÌˆpruÌˆsuÌˆ istikametinden D-10 Sokaktan D- 100 kuzey yola katÄ±lÄ±m noktasÄ±, AcÄ±badem SÌ§ehit Emin CÌ§oÌˆlen Sokak'tan D-100 kuzey yola katÄ±lÄ±m noktasÄ±, KosÌ§uyolu KoÌˆpruÌˆ LambacÄ± Sokak'tan D-100 kuzey yola katÄ±lÄ±m noktasÄ± ile Avrasya TuÌˆneli tek yÃ¶nlÃ¼ olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geÃ§iÅŸ kapatÄ±lacak."

Kaynak: AA