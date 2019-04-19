Afyonkarahisar'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesindeki arama köpekleri, özel olarak hazırlanan parkurda bir yıl süren zorlu eğitimlerden geçirilerek göreve hazır hale getiriliyor. Sonrasında her üç ayda köpeklerin eğitimi, eğitmenleri tarafından hızlılık ve atiklik gibi çeşitli parkurlarda tekrarlanıyor.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, kurum bünyesinde arama kurtarmaya yönelik sertifikalı 32 köpek bulunduğunu söyledi. Bunlardan 6'sının Afyonkarahisar'da olduğunu belirten Buldan, "Kurtarma köpeklerinin ilk eğitimlerinin yanı sıra, devamlılık ve tekrar eğitimlerini burada oluşturduğumuz parkurlarda gerçekleştiriyoruz. Çeviklik, itaat ve enkazdan aramaya yönelik eğitimlerini tekrarlıyoruz." dedi.

Hayat kurtarıyorlar

Eğitimler kapsamında AFAD Afyonkarahisar olarak enkaz arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra iz takip ve arazide arama köpekleri de yetiştirmeye başladıklarını anlatan Buldan, şöyle devam etti:

"2005 yılında arama kurtarma birliği içerisinde küçük bir bölüm olan bu alanda, iki yıl içerisinde arama kurtarma köpeği yetiştirmeye yönelik her türlü eğitimin verilebildiği parkurları oluşturduk. Hem arazi ve iz takibi noktasında hem de enkazda arama yapacak şekilde köpeklerin yetişmesini sağlamak üzere, eğitmenlerimizden ve arama kurtarma teknisyenlerimizden gönüllü köpek arama timleri oluşturduk. Bu arkadaşlarımız vasıtasıyla köpeklerimizi yetiştirdik. Şu anda ülkemizde, Allah korusun, herhangi bir afet anında, depremde enkazdan arama kurtarma ekiplerine destek sağlayacak bu köpeklerin yetişmesini sağlıyoruz."

Buldan, eğitim öncesi ve sonrasında, hem köpekler hem de personelin birlikte nakli için özel tasarım araçların gerektiğine işaret ederek İl Özel İdare desteğiyle böyle bir aracı Afyonkarahisar'a kazandırdıklarını aktardı.

"Eğitim noktasında başarılı bir ekibimiz var"

Söz konusu aracın, eğitimli köpeklerin rahatlıkla taşınabileceği nitelikte olduğunu vurgulayan Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine personelimizin aynı araçta köpeğinin başında afet bölgesine intikalini sağlayacak ekipmanımız var. Şu anda Afyonkarahisar'da, sadece enkaz arama kurtarmaya yönelik 6 köpeğimiz var. Onun yanında yine bir tane arazide, bir tane de iz takip köpeğini arkadaşlarımız yetiştirmeye başladı. Türkiye'de enkazdan arama kurtarmaya yönelik sertifikasyonları AFAD Afyonkarahisar yapıyor. Afyonkarahisar Valiliği tarafından oluşturulan komisyon tarafından, 2 yıldır Türkiye'deki hem askeri hem güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarının hem de AFAD'ın köpekleri bu sınavdan geçiriliyor. Bu sınav sonucunda Afyonkarahisar'a AFAD'a ait bir köpeğimiz birinci oldu. Şu anda eğitim noktasında başarılı bir ekibimiz var."

AFAD arama kurtarma teknisyeni Selim Babuç da geçen yıl 3 köpekle enkaz arama sınavına girdiklerini ifade etti.

Bunlardan ikisinin dereceye girdiğini dile getiren Babuç, şunları kaydetti:

"Dereceye giren 2,5 yaşındaki köpeğimizin adı Uma. Her gün eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. Çeviklik, yönlendirme, bunların dışında enkaz arama görevleri devam ediyor. Enkaz arama çalışmaları kapsamında en son Denizli'deki depreme, Uma, Arya ve Çıtır isimli 3 köpeğimizle katıldık. Köpeklerimiz gerçekten çok başarılı oldu."

Kaynak: AA