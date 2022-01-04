Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, örgütlü olarak yapılan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından farklı ilçelerde belirlenen 18 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.