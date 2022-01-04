Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 07:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul merkezli üç ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Bursa ve İzmir'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda silah ile uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 28 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet'e götürülecek.
Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul Narkotik Polis Uyuşturucu
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