Kovukçınar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangının sıçrama ihtimaline karşı çevredeki bazı daireleri boşalttı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kullanılamaz hale gelen iş yerinde ekipler soğutma çalışması yaptı.