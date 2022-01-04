Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 854 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

"Ablamı almadan bu eylemi bitirmeyeceğim"

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve 15 yaşındayken kaçırılan ablası Zübeyda Koç için HDP binası önünde nöbetini sürdüren Fadime Koç, şunları söyledi:

"Ablam, 8 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırıldı. Aylardır HDP Diyarbakır binası önünde nöbet tutuyoruz. Hem Hakkari’de hem de burada eylemimizi sürdürüyoruz. 8 yıldır ablamdan haber alamıyoruz. HDP yandaşları ablamı dağa götürdü. Ayaklarından ameliyat olmuştu. Daha 15 yaşındaydı. Ablam beni görüyorsa duyuyorsa bir çağrım var. Orası onun yeri değildir. Kaçsın gelsin. Evine geri dönsün. Ben ablamı almadan bu eylemi bitirmeyeceğim. Ablam için ömrüm yettiğince mücadele edeceğim."