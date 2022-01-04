Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 05:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Adana'da üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde devriye görevi yapan polisler, durumundan şüphelendikleri biri kadın 2 kişiyi durdurdu.
Çelişkili ifadeler veren Ece Y. ve Serdar K'nin üst aramasında hassas terazi, uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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