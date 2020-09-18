İstanbul’da mesai saatlerinde değişikliğe gidildi… Kademeli mesainin detayları belli oldu…
İstanbul'da mesai ve çalışma düzeni değişiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mesai saati değişikliği ile ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul’da mesai saatleri nasıl olacak? Kademeli mesai nasıl uygulanacak?
Kentte, artan koronavirüs vakaları nedeniyle, kademeli mesai düzenlemesi yeniden gündeme geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai saatlerini açıkladı.
İstanbul’da mesai saatleri nasıl olacak?
Jandarma ve emniyet personelisaat 07:00’den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacaklar.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2020
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak.https://t.co/SA50RY7GNl pic.twitter.com/jt3FTJpwcQ
İlçe belediyeleri 08:00-16:30 arası mesai yapacaklar.
Sağlık personelleri ise 08:30-16:30 arasında mesai yapacaklar.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2020
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız 08.30-16.30'da, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız da 09.00 ve 16.30'da mesai yapacak.https://t.co/SA50RY7GNl pic.twitter.com/w7Cfd5Tp0O
Vali Yerlikaya “Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.”