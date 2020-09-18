Kentte, artan koronavirüs vakaları nedeniyle, kademeli mesai düzenlemesi yeniden gündeme geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai saatlerini açıkladı.

İstanbul’da mesai saatleri nasıl olacak?

Jandarma ve emniyet personelisaat 07:00’den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacaklar.

#SONDAKİKA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak. https://t.co/SA50RY7GNl pic.twitter.com/jt3FTJpwcQ

İlçe belediyeleri 08:00-16:30 arası mesai yapacaklar.

Sağlık personelleri ise 08:30-16:30 arasında mesai yapacaklar.

#SONDAKİKA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız 08.30-16.30'da, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız da 09.00 ve 16.30'da mesai yapacak.https://t.co/SA50RY7GNl pic.twitter.com/w7Cfd5Tp0O