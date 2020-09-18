Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kütahya merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, Demirciören köyünde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Demirciören'de 14 gün karantina uygulaması başlatılmasına, buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, köy sakinlerinin ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı kaydedildi.
Etiketler: Kütahya koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:49
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