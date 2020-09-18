Haber Giriş: Kaynak: AA
Kaş'ta orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede, yakınlarda bulunan iki seraya da sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kasaba Mahallesi Fakı Çiftliği mevkiindeki ormanlık alanda yangın başladı.
Kısa sürede yayılan alevler biber ekili iki seraya da sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 6 arazözle yangına müdahale ediyor.
Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: orman yangını Kaş antalyaSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:38
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