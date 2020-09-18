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Malatya'da ekmek gramajı eksik olan pide fırınlarına ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da, ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yapan zabıta ekipleri, ekmek gramajı eksik olan fırınlara ceza uyguladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince vatandaşların sağlığı ve güvenliği kapsamında yeni tip koronavirüs (COVID-19) kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra fırınlarda gramaj konusunda kontroller gerçekleştirildi.
60 fırına ceza uygulandı
Denetimlerde fiyat tarifesine göre gramajı eksik olduğu tespit edilen 60 pide fırınına işlem yapıldı.
Kentte ekiplerin, eylül ayı içerisinde toplam 142 pide fırınını denetlediği ifade edildi.
Etiketler: malatya büyükşehir belediyesi malatya fırın denetimiSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:22
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