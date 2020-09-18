Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince vatandaşların sağlığı ve güvenliği kapsamında yeni tip koronavirüs (COVID-19) kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra fırınlarda gramaj konusunda kontroller gerçekleştirildi.

60 fırına ceza uygulandı

Denetimlerde fiyat tarifesine göre gramajı eksik olduğu tespit edilen 60 pide fırınına işlem yapıldı.

Kentte ekiplerin, eylül ayı içerisinde toplam 142 pide fırınını denetlediği ifade edildi.