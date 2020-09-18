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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da terör örgütleri DEAŞ ile PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Viranşehir, Suruç ve Ceylanpınar ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu bir şüpheli ile sosyal medya hesaplarından PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandasını yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: şanlıurfa terör operasyonu DEAŞ PKKSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:11
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