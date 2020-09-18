Haber Giriş: Kaynak: AA
Saros Körfezi'nde 23 bin litre kaçak motorin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 23 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.
Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Saros Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.
Denetimde 23 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.
Açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.
Etiketler: Edirne saros körfezi kaçak motorinSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:05
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