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İzmir'de botları sürüklenen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında botları sürüklenen 6 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaabdullah Burnu açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu kürekli lastik botun sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik botu, 6 kişiyi kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: izmir Sahil güvenlik düzensiz göçmenSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:30
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