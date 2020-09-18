Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaabdullah Burnu açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu kürekli lastik botun sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik botu, 6 kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.