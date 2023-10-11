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Türkiye
İHA 11.10.2023 09:48

İstanbul'da kuafördeki 'spreyli' iş kazası kamerada

İstanbul'da bir erkek kuaföründe yere düşen saç spreyi patladı. Kuafördeki müşteriler ve çalışanlar kaçışmaya başladı. İşletme sahibi, spreyi dışarı atmak isterken kayıp düştü. İlginç iş kazası kameralara böyle yansıdı.

Arnavutköy’de bir erkek kuaföründe müşterisiyle muhabbet eden işletmeci, arkasında duran dolaba yanlışlıkla çarpınca spreyler yere düştü. Yere düşen spreylerden birisi patlarken, iş yerinde bulunan müşteriler ve çalışanlar kaçışmaya başladı.

İşletme sahibi düşen spreye müdahale etmek istediği esnada ise ayağı kayarak yere düştü. 

Kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

"Başımıza komik bir iş kazası geldi"

İşletme sahibi Hüseyin Deniz, yaşananlarla ilgili "Ben 14 yaşından beri bu işi yapıyorum. Herkesin başına geleceği gibi bizim de başımıza bir iş kazası geldi ama bizimki biraz komik oldu. Müşterim gelmişti, onunla ilgilenirken ben de geri geri giderek dolaba çarptım. Sprey yere düşüp patladı, gazı yüzümüze gelmeye başlayınca ben kaçtım. Yandaki müşterimiz de bomba patlamış gibi kaçtı. Ben gidip spreyi ayağımla dışarı atmaya çalıştım ama kayarak düştüm o esnada. Sürekli gördüğüm dolap, nasıl görmedim anlamadım. Ayağa kalkmayan müşterim normalde de öyle çok sakin birisi. Biz bayağı kaçıştık ama sonradan izleyince ben de güldüm. İş kazası gerçekleşebilir, herkesin başına gelebilir. Diğer meslektaşlarıma dikkat etsinler diyorum, bu yanıcı bir madde çünkü” ifadelerini kullandı.

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