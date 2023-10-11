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Türkiye
AA 11.10.2023 09:48

Kasayı soyan hırsızı fırın tepsisiyle durdurdu

Tekirdağ Çorlu'da, iş yerine giren hırsızı suçüstü yakalayan esnaf, elindeki fırın tepsisiyle hırsızın kafasına vurdu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabaha karşı iş yerine müşteri gibi gelen bir şahıs, içeride kimseyi görmeyince kasadaki paraları ceketinin cebine koydu. Hırsızı fark eden esnaf Osman Kuyu, bir anlık kızgınlıkla börek tepsisini hırsızın başına geçirdi.

Olayın ardından paraları cebine dolduran hırsız, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kameradan tespit ettiği hırsızı kısa sürede yakaladı. Şüpheli E.A. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tekirdağ Hırsızlık
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