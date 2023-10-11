Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.10.2023 09:48

İzmir'de gece dalışına ilgi artıyor

Dalış turizminde Ege'nin gözde merkezlerinden İzmir'in Karaburun ilçesi kıyılarında su altının güzelliklerini gün batımı sonrası keşfetmek isteyen çok sayıda dalgıç için gece dalışları düzenleniyor.

İzmir'de gece dalışına ilgi artıyor
[Fotograf: AA]

İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bir yarımada olan Karaburun, denizin içine uzanan coğrafi yapısı, zengin su altı yaşamı ve batıklarıyla dalış sporcularının uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Aralarında gemi batıklarının da bulunduğu 17 noktadan dalış yapma imkanı bulan dalgıçlar, orfoz, akya, deniz tavşanı, orkinos, çipura, deniz böcekleri, aslan balığı, ahtapot ve müren balığı gibi su altının renkli canlılarıyla karşılaşma imkanı buluyor.

Karaburun açıklarında gece dalışlarına uygun olan 5 nokta ise yerli ve yabancı dalgıçları kendisine çekmeye devam ediyor.

İzmir'de gece dalışına ilgi artıyor

Dalgıçların deneyim seviyesini gösteren derecelendirmede 2 yıldıza sahip sporcuların katılabildiği gece dalışlarında, gündüz dalışlarına göre daha sıkı kurallar uygulanıyor.

Gece derinlere inen dalgıçlar, gündüz çok fazla görünmeyen canlıların yanı sıra yapay ışığa parlak renklerle tepki veren su altı canlılarını izleme imkanı buluyor.

Karaburun Dalış Merkezi Eğitmeni Hamdullah Aras, Türkiye kıyılarında en fazla su altı canlısının görülebildiği noktalardan biri olan bölgenin gece dalışlarında da adından söz ettirdiğine işaret etti.

İzmir'de gece dalışına ilgi artıyor

"Onlarca makro canlı görülebiliyor"

Bu yıl bine yakın sporcunun gece dalışları için ilçeyi tercih ettiğini anlatan Aras, şöyle konuştu:

"Gece dalışlarıyla bölgeye olan farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Gece dalışlarında onlarca makro canlı görülebiliyor. Bu dalışlarda anemon, karavida, deniz yıldızı, deniz tavşanı, tüplü kurt, yılan balığı, deniz çıyanı ve kalamar gibi türleri gözlemleme imkanı var. Ayrıca gece dalışlarında ultraviyole ışıklar kullanıldığında fosforlu yapısı olan canlıların nasıl renk değiştirdiğini, çıplak gözle algılanamayan renklere büründüğünü de görme imkanımız oluyor. Bu ise çoğu zaman bize masalsı bir görsel sunuyor."

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Rize'de üzerinde ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İranlı 3 kadın tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
AYM, Can Dündar'ın hak ihlali başvurusunu kabul edilemez buldu
10:45
37 tarihi eser Türkiye'ye dönüyor
10:35
Kanada, Filistinlilere insani yardıma devam edecek
10:34
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:31
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 23 zanlı yakalandı
10:31
İnşaat maliyet endeksi ağustosta yüzde 4,62 arttı
İzmir'in Karaburun ilçesi kıyılarında gece dalışlarına ilgi artıyor
İzmir'in Karaburun ilçesi kıyılarında gece dalışlarına ilgi artıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da kuafördeki 'spreyli' iş kazası kamerada
İstanbul'da kuafördeki 'spreyli' iş kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ