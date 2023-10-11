8 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 27 gözaltı

Yurt genelinde bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kahramanlar' operasyonu sürüyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda, terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve terör örgütü propagandası yapmak, suçlarından 27 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Son teröristi etkisizleştirene kadar mücadelemiz sürecek"

Yerlikaya, paylaşımında, "Terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ) YÖNELİK “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA

8️⃣ İLDE EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 2️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YURT İÇİNDE VE SINIR ÖTESİNDE PEŞLERİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ❗️



Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı… pic.twitter.com/iPHQUTp28m — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 11, 2023

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