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Türkiye
TRT Haber 11.10.2023 08:21

8 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 27 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında eylem hazırlığındaki 27 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

8 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 27 gözaltı

Yurt genelinde bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kahramanlar' operasyonu sürüyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda, terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve terör örgütü propagandası yapmak, suçlarından 27 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Son teröristi etkisizleştirene kadar mücadelemiz sürecek"

Yerlikaya, paylaşımında, "Terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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