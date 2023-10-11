İzmir'de anne ve çocuğu beton mikserinin altında kaldı

Torbalı ilçesinde, M.Ö. idaresindeki bir beton mikseri, yolda yürüyen anne N.G. ve küçük çocuğu A.G.'ye arkadan çarparak altına aldı.
Anne ve çocuğun üstünden geçen beton mikserinin sürücüsü durumu sonradan fark edip dururken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Anne ve çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Annenin durumu iyi, çocuğun ise ağır yaralı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü M.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.