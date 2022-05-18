Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kısa süreli hortum paniği yaşandı
İstanbul Sultangazi'de, kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiindeki bir firmaya ait şantiye alanında dün öğlen saatlerinde hortum meydana geldi.
Kısa süre etkisini sürdüren hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de de dün akşam saatlerine doğru küçük çapta hortum paniğe neden olmuştu.
Etiketler: İstanbul
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