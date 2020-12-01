Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 04:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da izinsiz eğlence: 40 kişiye 120 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir mekanda eğlence yapanlara polis baskın yaptı. Mekanda bulunan 40 kişiye yaklaşık 120 bin lira ceza kesildi.
Olay, gece 03.00 sıralarında Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mekanda yaşandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında mekandan şüphelendi.
[Fotoğraf: DHA]
Bir süre mekanı takip eden polis, içeride insanların olduğunu belirledi. Polis, mekana baskın yaptığında 40 kişilik grubun yasak olmasına rağmen eğlence yaptığını gördü.
Mekanda bulunanlara koronavirüs tedbirlerine uymamaktan İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplamda yaklaşık 120 bin lira ceza kesti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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