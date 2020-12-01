Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bir kişi darp edilerek öldürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde darp edilerek öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi darp edilerek öldürülmüş halde bulundu.
Yenidoğan Mahallesi Nurettinpaşa Caddesi'nde kanlar içinde hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar polise ve 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına darbe aldığı belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.
[Fotoğraf: AA]
Cenaze, caddenin kalabalıklaşması üzerine cenaze nakil aracı beklenmeden, polis eşliğinde ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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