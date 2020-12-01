2020 yılında 3 buçuk milyonun üzerinde çağrı sayısına ulaşan Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi de asılsız çağrılardan şikayetçi. Merkeze gelen 3 buçuk milyon çağrının yaklaşık 2 milyon 300 bini, "asılsız" olarak kayıtları geçti.

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, 360 kişilik ekip 7-24 görev yapıyor. Günlük ortalama 11 bin çağrıya bakıyor.

Koronavirüs döneminde merkeze ulaşan çağrıların sayısı büyük bir artış gösterdi. 2020 yılının ilk 11 ayında, 3 milyon 621 bin 167 çağrıya ulaşıldı.

Çağrı sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 23 virgül 4 artış yaşandı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Asılsız çağrılar meşgul ediyor

Ancak merkezin asıl yoğunluğunu "asılsız" çağrılar oluşturuyor. Ocak ayından bu yana 2 milyon 226 bin 976 çağrı "asılsız" çıktı.

Yetkililer, koronavirüs döneminde canla başla çalışan görevlilerin asılsız çağrılarla meşgul edilmemesini istiyor.

112 Acil Komuta Merkezleri salgın sürecinde de 24 saat görevinin başında. pic.twitter.com/WZeLLRRki7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

Yetkililer, merkezi arayacak vatandaşları iki noktada da uyardı. Acil çağrı merkezinin daha verimli çalışabilmesi için ihbarcının öncelikle ilçe ve mahallesini belirtmesi gerekiyor.

Ayrıca olay tanımının görevliye doğru şekilde aktarılması da, vakaya müdahaleyi hızlandırıyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Erdinç Kızılgedik