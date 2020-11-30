Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak muayenehaneye baskın
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede sağlık hizmeti verdiği belirlenen Suriyeli yakalandı. Muayenehanedeki aramalarda tıbbi ekipman ve birçok firmaya ait reçetesiz ilaç ele geçirildi.
İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir apartman dairesinde ruhsatsız muayenehane işletilerek sağlık hizmeti verildiği bilgisi ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, muayenehaneyi kaçak işlettiği belirlenen bir Suriyeliyi gözaltına aldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan aramalarda, tıbbi ekipman, birçok firmaya ait reçetesiz ilaç ve hasta kayıtlarının tutulduğu dosyalar ele geçirdi.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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