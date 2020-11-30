Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, bugün COVID-19 testi yaptırdığını açıkladı.

Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı.

"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."