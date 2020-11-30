Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı'nın COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, bugün COVID-19 testi yaptırdığını açıkladı.
Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı.
"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
Kıymetli hemşehrilerim.— Lütfi KAŞIKÇI (@lutfikasikci) November 30, 2020
Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/N4UZaH6TMT
Etiketler: MHP Koronavirüs
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