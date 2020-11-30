Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 124 bin sentetik hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da bir minibüste yapılan aramada 124 bin 260 sentetik hap ele geçirildi.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada, uyuşturucu madde etkisi ihtiva eden, kullanımı ve satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 124 bin 260 sentetik hap ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 22:44
- 22:37
- 22:25
- 22:47
- 22:09
Sıradaki Haber
Çorum'da 1863 litre sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz