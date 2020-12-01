İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında iş yerinde bulunan 6 işçi tahliye edildi, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.