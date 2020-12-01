Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 01:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de plastik fabrikasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında iş yerinde bulunan 6 işçi tahliye edildi, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Son Dakika Yangın
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