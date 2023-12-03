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Türkiye
AA-DHA 03.12.2023 07:56

İstanbul'da iki otomobil çarpıştı, biri ters döndü

Beşiktaş'taki Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil başka bir otomobile çarparak devrildi. Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.

İstanbul'da iki otomobil çarpıştı, biri ters döndü

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde Bomonti yönüne giden S.S. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü, sürücü S.S. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünelde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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