İstanbul'da iki otomobil çarpıştı, biri ters döndü

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde Bomonti yönüne giden S.S. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü, sürücü S.S. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünelde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.