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Türkiye
DHA 03.12.2023 07:41

İstanbul'da restoranda yangın: Kullanılamaz hale geldi

İstanbul Sancaktepe'de 4 katlı binanın altındaki restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da restoranda yangın: Kullanılamaz hale geldi

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Sancaktar Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın altındaki restoranda sabaha karşı yangın çıktı.

İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle restoranda başlayan yangın, kısa sürede restoranın tamamını sardı. Yangının büyümesiyle alevler, restoranın bulunduğu binanın üst katlarına sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Söndürülen yangının ardından restoranda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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