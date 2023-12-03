Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Nehir Ürgüp Karayolu, İbrahim Paşa rampalarında, yasal sınırın üzerinde alkollü olan otomobil sürücüsü Özlem K. önce aynı yönde giden Muhammet G.’nin kullandığı otomobile yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü daha sonra aynı istikamete giden Şükrü Mert K.’nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobil şarampole savrulurken, diğer otomobilde şarampolde takla atarak durabildi.
Yol güzergâhında devriye gezen polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.