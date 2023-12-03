Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA-DHA 03.12.2023 03:03

Hava almak için çıktığı balkon çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da 7 katlı binanın balkonu çöktü. Balkona hava almak için çıkan adam, balkonun çökmesi sonucu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Hava almak için çıktığı balkon çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Dün akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi, 2'nci Bilim Sokaktaki 7 katlı apartmanda Muzaffer Gümüş hava almak için balkona çıktı. Gümüş, balkonun çökmesi sonucunda 6. kattan aşağı düştü.

Çevredekiler Muzaffer Gümüş'ün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Muzaffer Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, polis tarafından sürdürülüyor. 

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Sultanbeyli'de iki katlı binanın çatısında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:02
İstanbul'da asayiş uygulaması: 5 şüpheli yakalandı
02:50
Sultanbeyli'de iki katlı binanın çatısında yangın
02:36
Yunanistan geri itti, 14 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
02:22
Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
02:02
Aksaray'da pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı
01:31
İstanbul'da zehir taciri 11 şüpheli yakalandı
Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor
Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye saldırıyor
İsrail Gazze'ye saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ