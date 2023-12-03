Hava almak için çıktığı balkon çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi, 2'nci Bilim Sokaktaki 7 katlı apartmanda Muzaffer Gümüş hava almak için balkona çıktı. Gümüş, balkonun çökmesi sonucunda 6. kattan aşağı düştü.

Çevredekiler Muzaffer Gümüş'ün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Muzaffer Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, polis tarafından sürdürülüyor.