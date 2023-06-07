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Türkiye
DHA 07.06.2023 07:01

İstanbul'da iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı, 7 gözaltı

İstanbul Kadıköy’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı, her iki gruptan 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı, 7 gözaltı

Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde, gece saatlerinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı.Bu sırada 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis kavgaya karışan her iki taraftan toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor 

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