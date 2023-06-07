Zonguldak'ta motosikletle minibüs çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kepez Mahallesi'nde, E.C. idaresindeki minibüs ile E.K.G. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü E.F.G. ve motosikletle yolcu olarak bulunan C.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle motosikletin kadranının takılı kaldığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.